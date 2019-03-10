Beren Saat: Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı var
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, yeni bir Instagram paylaşımı daha yaparak, “Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı var” ifadesini kullandı.
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26 Şubat'ta Instagram'da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, bugün Instagram hesabından şu sözü paylaştı: “Kadınların erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyacı var, çünkü ataerkillikle mücadele etmek yorucu.”
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35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde, 5 yıl önce ABD'de evlendiği Doğulu ile sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını silmesiyle ilgili soruya boşanma iddialarını güçlendiren bir cevap vermişti.
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Evliliğinde ciddi bir kriz olduğu söylentileri çıkan Beren Saat, “Bana biraz zaman verin, düşüneyim” demişti.
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Beren Saat’in Instagram’da yaptığı “En hüzünlü doğum günüm” paylaşımı, Kenan Doğulu ile boşanacakları iddialarına yol açmıştı. Doğulu, bunun üzerine "Boşanma yok" diye açıklama yapsa da Beren Saat'in son cevabı ortada bir belirsizlik olduğu yorumlarına neden olmuştu.
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Beren Saat üç gün önce de Instagram'dan bu fotoğrafın altına , "I will survive" (Hayatta kalacağım) notu paylaştı. Tüm bu notlar, Saat’in boşanma arifesinde olduğunu düşündürdü.