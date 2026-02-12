Beren Saat müzik dünyasına adım attı. İngilizce şarkısına Kenan Doğulu'dan destek
12.02.2026 11:44
NTV - Haber Merkezi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ünlü ismin "CapitaliZoo" adlı ilk şarkısı yayınlandı.
"Hatırla Sevgili", "Aşk-ı Memnu", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "İntikam" başta olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına adım attı. 2014 yılından bu yana şarkıcı Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat, ilk şarkısını çıkarttı.
"CapitaliZoo" adlı İngilizce şarkının sözlerini Beren Saat kaleme alırken, prodüktörlüğü ve aranjesini ise eşi Kenan Doğulu üstlendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Beren Saat'in yeni şarkısı sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü oyuncunun ilk single'ı hayranlarını ikiye böldü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Saat'in şarkısını çok beğenip "70'ler disko tadında olmuş", "Ben beğendim, klip de güzel", "Ses çok iyi" gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Herkes kendi mesleğini yapmalı", "Hiç olmamış", "Ne gerek vardı" gibi eleştirilerde bulundu.
KENAN DOĞULU'DAN EŞİNE DESTEK
Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından Beren Saat'e destek verdi. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Doğulu, “Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi ‘CapitaliZoo’yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazdığı şarkılara hayat kazandırmak, anlatmak istediklerini sizlere ulaştırmasına katkıda bulunmak benim için çok özel” ifadelerini kullandı.
NİSAN AYINDA ALBÜM DE ÇIKARACAK
Çıktığı bu yolda eşinin yanında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kenan Doğulu, Beren Saat'in “Exuberance” adlı bir albüm de çıkaracağını ve nisan ayında albümün yayınlanacağını belirtti.
Doğulu, sözlerini “Dünyanın her yerindeki sevenleriyle daha da büyüyecek olan müzik kariyerinde de harika anılar ve ilham veren çalışmalar yapacağını biliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” diye noktaladı.