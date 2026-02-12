Beren Saat müzik dünyasına adım attı. İngilizce şarkısına Kenan Doğulu'dan destek

Beren Saat'in yeni şarkısı sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü oyuncunun ilk single'ı hayranlarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Saat'in şarkısını çok beğenip "70'ler disko tadında olmuş", "Ben beğendim, klip de güzel", "Ses çok iyi" gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Herkes kendi mesleğini yapmalı", "Hiç olmamış", "Ne gerek vardı" gibi eleştirilerde bulundu.