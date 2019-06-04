Beren Saat tatilde (Ünlü isimlerin tatil paylaşımları)
Yazın başlamasıyla birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. Son olarak Beren Saat paylaşımda bulundu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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Beren Saat
Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde oyuncu meslektaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapan Beren Saat bir karesini sosyal medyadan da yayınladı.
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2Leyla Lydia Tuğutlu
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3Zeynep Alkan
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4İrem Sak
"Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana"
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5Ebru Şahin
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6Derin Talu
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7Hande Doğandemir
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8Bahar Şahin
"Kaptan gidelim mi?"
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9Tuğba Yurt / Göcek
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10Sıla Çıkar
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11Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
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12İlayda Alişan
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13Aras Bulut İynemli
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14Aslı Enver
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15Bahar Şahin
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16Şükran Ovalı
"Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"
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17Burcu Özberk
"İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"
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18Buse Narcı / Bali
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19Nurgül Yeşilçay
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20Buse Narcı / Bali
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21Afra Saraçoğlu
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22Çağla Şıkel
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23Müjde Uzman
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24Şeyma Subaşı
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25Mert Fırat / Almanya - Tettnang
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26Emina Jahovic
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27Merve Cağıran
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28Gonca Vuslateri
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29Özge Ulusoy / Fransa
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30Orkun Işıtmak / Tokyo
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31Hande Erçel
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32Nil Keser / Göcek
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33Çağla Şıkel
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34Hande Soral
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35Tansu Sıla Çakır
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36Ata Demirer
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37Tuğba Özay
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38Defne Samyeli / İzmir
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39Nur Fettahoğlu
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40Deniz Baysal / Çeşme
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41L oris Karius ve Sophia Thomalla
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42Hivda Zizan Alp
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43Bensu Soral / Boston
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44Meryem Uzerli / Almanya