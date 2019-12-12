Beren Saat: Ünlülük bir hapishane

Sinemanın toplumsal konulara çok eğilmediğini iddia eden Saat, "Çok karanlık, çok öfkeli zamanalardan geçtik ve şimdi bunların sanatsal dışavurumlarını görüyoruz; müzikte, kitapta ve tiyatroda. Ne yazık ki sinemada çok fazla yaşayamıyoruz. Çünkü sinemamız komedi tekelinde" ifadelerini kullandı.





