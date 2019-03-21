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Beren Saat ve Kenan Doğulu ne zaman boşanıyor?

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun 2. Sayfa programında yer alan habere göre 28 Mart Perşembe günü boşanacakları açıklandı.

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    Evliliklerinde kriz yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor.


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    2. Sayfa programında verilen bilgiye göre ikili 28 Mart Perşembe günü evliliklerini noktalayacak.
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    NE OLMUŞTU?

    Saat, sosyal medya hesabından bir doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahsetmişti. Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti.


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    Mesajında, "Bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde" sözlerine yer veren ünlü oyuncunun bu mesajı sosyal medyada 'evlilikte kriz var' iddialarına neden oldu.


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    “Boşanıyorlar” iddialarıyla ilgili Kenan Doğulu şöyle demişti: “Ne boşanması, aramızda hiçbir problem yok. Bu tür dedikodulara da zaten alışkınız. Benim bunu belki yirminci duyuşumdur"


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    Saat ise Saat "Bana biraz zaman verin, düşüneyim" ifadelerini kullanmıştı.
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