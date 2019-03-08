Beren Saat: Zaman verin düşüneyim
Kenan Doğulu ile Instagram’daki düğün fotoğraflarını silip ayrılık sinyali veren Beren Saat, önceki gün Arnavutköy’deydi. Oyuncu, bu şok hamlesi sorulunca ‘Zaman verin, düşüneyim’ diyerek kafa karıştırdı
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1Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, sonunda ortaya çıktı.
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2Milliyet'in haberine göre; önceki gün Kuruçeşme'de objektife yansıyan ve alışveriş yapan oyuncu, keyifsiz halleriyle dikkat çekti.
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335 yaşındaki oyuncu 5 yıl önce ABD'de evlendiği Doğulu ile sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını silmesiyle ilgili soruya boşanma iddiaları güçlendiren bir cevap verdi.
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4Saat "Bana biraz zaman verin, düşüneyim" dedi.
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Beren Saat’in Instagram’da yaptığı “En hüzünlü doğum günüm” paylaşımı, Kenan Doğulu ile boşanacakları iddialarına yol açmıştı. Doğulu, bunun üzerine "Boşanma yok" diye açıklama yapsa da Beren Saat'in son cevabı ortada bir belirsizlik olduğunu gösterdi.
BEREN SAAT'İN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI HABERİN DETAYLARI TIKLA OKU
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6Beren Saat son olarak Instagram'dan I will survive (Hayatta kalacağım) notu paylaştı...