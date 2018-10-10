Beren Saat'in 4 bin 700 TL'lik terliği

Instagram hesabından paylaştığı "Dünya için bir film" fotoğrafıyla sosyal sorumluluk projesinde yer alacağını duyuran Beren Saat önceki gün görüntülendiğ Cihangir'de 4 bin 700 TL'lik terliğiye dikkat çekti. 34 yaşındaki yeni dizi iddialarını ise reddetti.
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Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.
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Arkadaş grubuyla Sur Balık’ta yemek yiyen çift, mekanı gece yarısı terk etti.
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Bir ankette yüzde 43’le ‘Türkiye’nin en cool çifti’ seçilen ikili, muhabirlerin sorusu üzerine kahkaha atarak araçlarına bindi.
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Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden kameraların karşısına geçeceği haberleri hakkında, “Yok öyle bir şey” dedi.
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Beren Saat, uzun çorapları ve tüylü terliğiyle dikkat çekti. Gucci marka terlik yaklaşık 4 bin 700 lira.