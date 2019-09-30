Beren Saat’in DJ Maga ile tatil fotoğrafları ortaya çıktı
Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat, sosyal medyada paylaşılan gizemli fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul etmesinin ardından tatil fotoğraflarıyla gündemde. Saat’in kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde yanında DJ Maga’nın da bulunduğu ortaya çıktı.
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Kenan Doğulu ile boşanacakları iddialarıyla gündemde olan Beren Saat’in adının aşk dedikodularına karıştığı DJ Maga ile tatil yaptığı ortaya çıktı.
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Hürriyet’in haberine göre, geçtiğimiz temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte İzmir'de tatil yapan Beren Saat'e DJ Maga da eşlik etti.
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Beren Saat yakın arkadaşları Esra Dermancıoğlu ve Belçim Bilgin ile temmuz ayında İzmir'de görüntülenmişti. Kız kıza tatil yapan grup Alaçatı’da objektiflere yansımıştı.
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Eşi Kenan Doğulu ile arasında kriz olduğu bilinen Beren Saat’e Fransız Dj Maga’nın da eşlik ettiği aylar sonra ortaya çıktı.
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Fotoğraflarda ünlü oyuncu ile yan yana görüntülenen DJ'in, Saat ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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6Beren Saat, bir kulüpte DJ Maga ile yan yana göründüğü fotoğraf için “Evet, o fotoğraftaki benim” açıklamasını yapmıştı.