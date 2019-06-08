Beren Saat'in gözyaşları (Kenan Doğulu'dan teselli)

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Ölüm haberi sonrası Saat Instagram hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et." ifadelerini kullandı.