Beren Saat'in gözyaşları (Kenan Doğulu'dan teselli)
Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Cömert'in yakın dostu Beren Saat duygusal anlar yaşarken eşi Kenan Doğulu ünlü oyuncuya destek oldu.
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Sanatçı Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
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Cenaze törenine katılanlar arasında Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Beren Saat, Kenan Doğulu, Didem Soydan, İlker Kaleli, Metin Hara, Mert Fırat ve eşi İdil Fırat da vardı.
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Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Beren Saat ile Belçim Bilgin cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadılar. Duygusal anlar döken Saat'e eşi Kenan Doğulu destek oldu.
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Ölüm haberi sonrası Saat Instagram hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et." ifadelerini kullandı.