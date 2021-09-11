Beren Saat'in ilk aşkı Efe Giray'ın kardeşi evlendi: Beren Saat ve Kenan Doğulu davetliler arasındaydı

"MORGDA, SEVDİĞİM ADAMA BAKARKEN BİRİNCI HAYATIM BİTTİ"

Saat, Efe Güray'ın kaybını yıllar sonra verdiği bir röportajda “Efe benim hayatımın aşkıydı… Onu trafik kazasında kaybettim. Morgta son bir kez görüp ona dokunmak istedim. İlerde ‘onu neden son kez öpmedim’ diye pişmanlık duyabilirdim. Annem yanımdaydı. Engel olmadı. Orada o morgda, sevdiğim adama bakarken ‘birinci hayatım bitti, şimdi ikinci hayatımdayım. Artık başka biriyim” sözleriyle anlatmıştı.