Beren Saat'in ilk aşkı Efe Giray'ın kardeşi evlendi: Beren Saat ve Kenan Doğulu davetliler arasındaydı

11.09.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 12:37
Oyuncu Beren Saat'in eski sevgilisi Efe Güray'ın kardeşi Yaman Güray, Ankara'da gerçekleşen bir törenle evlendi.
Düğünde Beren Saat'e eşi Kenan Doğulu da eşlik etti.
Beren Saat, Yaman Güray'ın nikah şahitliğini yaparken eşi Kenan Doğulu da gece boyunca sahneden inmeyerek davetlilere keyifli anlar yaşattı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi ile ilgili zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Beren Saat'e eşi Kenan Doğulu'nun ne tepki verdiği merak ediliyordu.
Kenan Doğulu'nun düğünde Beren Saat'e eşlik etmesi bu konuda yapılan dedikodulara da noktayı koydu.
"MORGDA, SEVDİĞİM ADAMA BAKARKEN BİRİNCI HAYATIM BİTTİ"
Saat, Efe Güray'ın kaybını yıllar sonra verdiği bir röportajda “Efe benim hayatımın aşkıydı… Onu trafik kazasında kaybettim. Morgta son bir kez görüp ona dokunmak istedim. İlerde ‘onu neden son kez öpmedim’ diye pişmanlık duyabilirdim. Annem yanımdaydı. Engel olmadı. Orada o morgda, sevdiğim adama bakarken ‘birinci hayatım bitti, şimdi ikinci hayatımdayım. Artık başka biriyim” sözleriyle anlatmıştı.
1985 yılında Ankara’da dünyaya gelen Efe Güray, bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı.
Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu.
Saat'in adını duyurduğu yarışma programına katılmasını o sağlamıştı. Türkiye, Efe Güray'ı o dönem sevgilisi Beren Saat yorulmasın diye yarışma sırasında beklerken tanımıştı.