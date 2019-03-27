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Beren Saat'ten boşanma açıklaması

Şu sıralar Netflix'in projesi Atiye ile gündemde olan Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları iddialarını "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.

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    Oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile hakkında çıkan boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi.


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    Netflix'in ikinci Türk projesi Atiye'de başrolde yer alan Saat, bir mekandan çıkışı görüntülendi.


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    Doğulu ile evliliğinde kriz yaşadığı hatta 28 Mart Perşembe günü boşanacakları öne sürülen Saat bu iddiaları yalanladı.


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    Yeni dizisinin çekimlerinin 4 gün önce başladığı ve sette çok eğlendiğini söyleyen Saat, boşanma iddialarını "Doğru değil, öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.
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