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Beren Saat'ten duygusal paylaşım (Instagram'da ünlüler 17 Ağustos 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

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    BEREN SAAT

    Beren Saat, geçen Haziran’da vefat eden arkadaşı Aykut Cömert’in hediyesi oyuncak bebekle fotoğrafını paylaştı. Gözleri yaşlı olduğu görülen Saat’in birçok arkadaşı mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek oldu.
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    DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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    HANDE ERÇEL
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    AYÇA AYŞİN TURAN

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    DİDEM BALÇIN
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    KYLIE JENNER
  • 7

    ZEYNEP BASTIK
  • 8

    MURAT CEMCİR 

    "Sesçi yakalarsa beni mikrofon için ciddileşirim; açık mikrofon dikkat etmek lazım"

  • 9

    MİNE TUGAY
  • 10

    ESRA BİLGİÇ
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    ERKAN AVCI
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    ÖYKÜ GÜRMAN
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    VİLDAN ATASEVER
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    GÜRGEN ÖZ
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    DEMET ÖZDEMİR
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    DEFNE SAMYELİ
  • 17

    BÜŞRA DEVELİ
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