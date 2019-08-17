Beren Saat'ten duygusal paylaşım (Instagram'da ünlüler 17 Ağustos 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1BEREN SAAT
Beren Saat, geçen Haziran’da vefat eden arkadaşı Aykut Cömert’in hediyesi oyuncak bebekle fotoğrafını paylaştı. Gözleri yaşlı olduğu görülen Saat’in birçok arkadaşı mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek oldu.
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2DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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3HANDE ERÇEL
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4AYÇA AYŞİN TURAN
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5DİDEM BALÇIN
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6KYLIE JENNER
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7ZEYNEP BASTIK
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MURAT CEMCİR
"Sesçi yakalarsa beni mikrofon için ciddileşirim; açık mikrofon dikkat etmek lazım"
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9MİNE TUGAY
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10ESRA BİLGİÇ
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11ERKAN AVCI
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12ÖYKÜ GÜRMAN
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13VİLDAN ATASEVER
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14GÜRGEN ÖZ
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15DEMET ÖZDEMİR
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16DEFNE SAMYELİ
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17BÜŞRA DEVELİ