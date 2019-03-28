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Beren Saat'ten Kenan Doğulu için yeni atak

Kenan Doğulu'yla boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen ve boşanma haberlerini yalanlayan Beren Saat, Instagram'da yeni bir hamle yaptı.

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    Beren Saat'in düğün fotoğrafları da dahil olmak üzere eşi Kenan Doğulu’yla fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırması boşanma iddialarını güçlendirmişti.

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    Haberler karşısında uzun süre sessiz kalan Beren Saat, önceki akşam gittiği mekan çıkışı “Öyle bir şey yok” demişti.

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    Saat, bugün de Kenan Doğulu'nun Instagram paylaşımına karşılık verdi. Doğulu'nun fotoğrafının altına 'alkış' emojisi koyan Saat'e takipçileri "Lütfen ayrılmayın" mesajları gönderdi.

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    Evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Saat ile Doğulu’nun 28 Mart Perşembe günü boşanacakları öne sürülmüştü.

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    Netflix’te yayınlanacak Atiye dizisinde başrolde yer alan Saat, yenidizisinin çekimlerinin başladığını ve sette çok eğlendiğini söylemişti. Boşanma iddialarını da "Doğru değil, öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.

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