Beren Saat'ten Kenan Doğulu için yeni atak
Kenan Doğulu'yla boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen ve boşanma haberlerini yalanlayan Beren Saat, Instagram'da yeni bir hamle yaptı.
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Beren Saat'in düğün fotoğrafları da dahil olmak üzere eşi Kenan Doğulu’yla fotoğraflarını Instagram sayfasından kaldırması boşanma iddialarını güçlendirmişti.
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Haberler karşısında uzun süre sessiz kalan Beren Saat, önceki akşam gittiği mekan çıkışı “Öyle bir şey yok” demişti.
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Saat, bugün de Kenan Doğulu'nun Instagram paylaşımına karşılık verdi. Doğulu'nun fotoğrafının altına 'alkış' emojisi koyan Saat'e takipçileri "Lütfen ayrılmayın" mesajları gönderdi.
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Evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Saat ile Doğulu’nun 28 Mart Perşembe günü boşanacakları öne sürülmüştü.
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Netflix’te yayınlanacak Atiye dizisinde başrolde yer alan Saat, yenidizisinin çekimlerinin başladığını ve sette çok eğlendiğini söylemişti. Boşanma iddialarını da "Doğru değil, öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.