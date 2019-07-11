Beren Saat'ten yeni paylaşım: Size sıradan davranan kişileri sevmeyin

1 Boşanacakları öne sürülen Beren Saat ile Kenan Doğulu cephesinde ünlü oyuncunun son paylaşımı ayrılık iddialarını güçlendirdi.







2 Daha önce Doğulu "Ayrılık yok" dese de Saat'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.







3 Ünlü oyuncu Oscar Wilde'ın "Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin" sözlerini paylaştı.







4 35 yaşındaki Saat daha önce Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan kutlamış ve şu ifadelere yer vermişti: "Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de göre az hevesli taraftım zaten."







5 "Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık."





