Berfu Yenenler: Doğumun beklediğimizden yakın olması şoku

"CANIM KARNIM, CANIM VÜCUDUM"

Yenenler, ardından konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun? O parçanın içinde çocuğumu taşıyorsam neden vücudumla gurur duymayayım, neden göstermeyeyim, neden sevmeyeyim? Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler arkadaşlar ya? Canım karnım, canım vücudum... Bunları yaşayabildiğim için çok teşekkür ederim, çok şükür..."