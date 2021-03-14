Berfu Yenenler: Doğumun beklediğimizden yakın olması şoku

14.03.2021 - 14:59
Oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.
Önceki gün, eşi Eser Yenenler'le birlikte, oğlunun ultrason görüntülerini elinde tuttuğu bir fotoğraf paylaşan Berfu Yenenler, "Mete Emmi ve kocama doğumun beklediğimizden de yakın olması şoku" notunu düştü. Takipçileri esprili paylaşıma büyük ilgi gösterdi.
KUZEY'İN YATAĞINA TAHLİYE EMRİ!
Eser-Berfu Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey'in yatağına tahliye emri çıkartmıştı. Kuzey'in beşiğine "Yeni kiracı nisan ayında taşınacağı için yatağı boşaltmanız gerekir. Saygılarımla, anne ve baba..." notunu asan Berfu Yenenler, "Bunu yapmayacağımı kimse düşünmemişti herhalde! Yeni kiracı geliyor Kuzey Bey" ifadelerini kullanmıştı.
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yenenler, bir takipçisinin "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumuna yanıt vermiş, "Niye içinde kendi çocuğumu taşıdığım karnım ayıp oluyor, çok pardon?" ifadelerini kullanmıştı.
"CANIM KARNIM, CANIM VÜCUDUM"
Yenenler, ardından konuyla ilgili şunları söylemişti:
"Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun? O parçanın içinde çocuğumu taşıyorsam neden vücudumla gurur duymayayım, neden göstermeyeyim, neden sevmeyeyim? Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler arkadaşlar ya? Canım karnım, canım vücudum... Bunları yaşayabildiğim için çok teşekkür ederim, çok şükür..."