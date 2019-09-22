Bergüzar Korel: Doktorum sahneye çıkmamı yasakladı

1 İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel'in tek kişilik tiyatro oyunu Kızlar ve Oğlanlar sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.







2 Instagram hesabından duyuru yapan Korel şu ifadeleri kullandı: "Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu 'Kızlar ve Oğlanlar oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim."







3 "Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında, her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı."







4 "Çok şükür ki bebeğimin de, benim de sağlığımız yerinde... Hamilelik sürecimde sizin karşınıza çıkmayı çok istedim ama maalesef olmadı... Başta canım yönetmenin İbrahim Çiçek olmak üzere tüm Craft Tiyatro ailesi bu yolculukta bana verdiğiniz destek paha biçilemez."





