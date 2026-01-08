Bergüzar Korel form tutuyor. Sporu hayatının bir parçası haline getiren ünlüler
08.01.2026 15:03
NTV - Haber Merkezi
Şimdilerde "İlk ve Son" dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel'in spor paylaşımı, akıllara sporu yaşam biçimi haline getiren ünlüleri getirdi.
"İlk ve Son" adlı dizide Timuçin Esen ile başrolleri paylaşan ve bir süredir hem sağlığına hem formuna odaklanan Bergüzar Korel, 8-10 kilo verdi.
"Çok spor yaptım ve sıkı bir diyet yaptım. Aç kalmadan kilo verilmiyor onu anladım" diyen ünlü isim, bugün de spor salonundan bir paylaşım yaptı.
Bergüzar Korel, "Spor yapmak değil de spora gelmek çok zor. Evden çıkabilirsen olay bitiyor" ifadelerini kullandı. Korel'in spor paylaşımı sonrası spor yapmayı ihmal etmeyen ünlü isimler merak edildi.
KIVANÇ TATLITUĞ
Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, sporu hayatının bir parçası haline getiren ünlüler arasında yer alıyor.
Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe olan ve uzun yıllar basketbol oynayan Tatlıtuğ, egzersiz rutinine spor salonlarında devam ediyor. Ünlü oyuncu, zaman zaman spor yaptığı anları da takipçileriyle paylaşıyor.
MERVE DİZDAR
Kısa bir süre önce final yapan Kral Kaybederse dizisinin Fadi'si Merve Dizdar da spor yapmayı seven ünlülerden. Koşuyla ilgilenen ünlü oyuncu, farklı yerlerde düzenlenen koşu yarışlarına katılıyor.
BARIŞ ARDUÇ
Son olarak Hande Erçel ile "Aşk ve Gözyaşı" adlı dizide başrol oynayan Barış Arduç da sportmen ünlü isimlerden. Gupse Özay ile mutlu bir evliliği ve Jan Asya adında bir kızı olan ünlü ismin yüzme, boks gibi spor dallarıyla arası oldukça iyi.
EBRU ŞALLI
Pilates denince akla gelen ilk isimlerden olan Ebru Şallı da spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya özen gösteriyor. Ünlü isim, birkaç ay önce evini pilates yaparken silip süpürdüğü video ile adından söz ettirmişti.
ATA DEMİRER
Verdiği 30 kiloyla magazin gündeminden düşmeyen Ata Demirer de sporu hayatının bir parçası haline getirdi. Kürek çeken ve kick boks yapan Demirer, verdiği kilolarla ilgili de esprili bir açıklama yapmış ve “Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz” demişti.
53 yaşındaki Demirer, sözlerine “Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin” diye devam etmişti.