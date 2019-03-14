Bergüzar Korel: Haddimi biliyorum

1 Son olarak Bir Aşk İki Hayat ile izleyici karşısına çıkan Bergüzar Korel, bir AVM’nin içinde bulunan mekanda sahne aldı.

2 Korel, ünlü isimlerin yalnız bırakmadığı gecede eşi Halit Ergenç’le Frank Sinatra’nın ‘Can’t Take My Eyes off You’ parçasına düet yaptı.

3 Korel, “Şarkıcı değilim, olmak gibi bir iddiam da yok. Hep yazılan kadınları oynuyoruz. Bergüzar olarak sahnede olmak bana çok zevk veriyor” dedi.







4 36 yaşındaki oyuncu, “Bir konser maratonu olur mu?” sorusuna, “Henüz çok başındayız. Haddimi bilmeyi seviyorum. Önümüzde yine özel bir gece var. İnsanlar ister ve severse, talep de olursa yaparım herhalde” yanıtını verdi.



