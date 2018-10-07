Bergüzar Korel: Herkes kendine gelsin

Eşi Halit Ergenç ile boşanacakları öne sürülen Bergüzar Korel iddiaları yalanlayarak “Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin” dedi.
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Oyuncu meslektaşlar Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, boşanacakları iddialarını yalanlayarak bu iddialara tepki gösterdi.
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Bir magazin programında boşanacakları iddia edilen ikili, Etiler’de bir mekandan el ele çıktı.
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Ergenç, “Söylentiler gerçekten çok üzücü iddialar” derken, araya giren Korel, “Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin” diyerek sert tepki gösterdi.
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Ergenç, Ortaköy’de ev baktığı için çıkan ayrılık haberleriyle ilgili şöyle konuştu: “Yeğenime ev bakmaya gitmiştik. Emlakçı, ‘Kimin için bakıyorsunuz?’ diye sordu. Yeğenim ‘Bana bakıyoruz’ dedi. Sonra ortaya böyle tuhaf şeyler çıktı."
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"Bunlar çok ayıp şeyler... Gördüğünüz gibi boşanmıyoruz"