Bergüzar Korel iddiaları doğruladı

Halit Ergenç ile evliliklerini sürdüren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik iddialarını doğrulayarak "İkinci çocuğumuzu bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
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Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Bergüzar Korel hamilelik iddialarına açıklık getirdi.
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Alışveriş merkezinde karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Korel, hamile olduğunu doğruladı.
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Korel şöyle konuştu: "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz."
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"Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah."
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36 yaşındaki oyuncu ve Ergenç, 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucağına almıştı.