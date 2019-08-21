NTV

Bergüzar Korel iddiaları doğruladı

Halit Ergenç ile evliliklerini sürdüren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik iddialarını doğrulayarak "İkinci çocuğumuzu bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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    Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Bergüzar Korel hamilelik iddialarına açıklık getirdi.



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    Alışveriş merkezinde karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Korel, hamile olduğunu doğruladı.


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    Korel şöyle konuştu: "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz."


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    "Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah."


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    36 yaşındaki oyuncu ve Ergenç, 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucağına almıştı.
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