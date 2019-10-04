Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

DOKTORUNDAN SAHNE YASAĞI GELMİŞTİ



Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta doktorunun sahne yasağı vermesi sebebiyle 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununun iptal edildiği haberini Instagram hesabından duyurmuştu. Korel paylaşımında; "Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu 'Kızlar ve Oğlanlar' oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim. Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında, her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı

Çok şükür ki bebeğimin de, benim de sağlığımız yerinde" dedi.