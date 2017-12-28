Bergüzar Korel saçlarına veda etti (Kısa saçın en yakıştığı ünlüler)
ntv.com.tr
Kısa saç, taşıması zor model olarak bilinir. İşte Pink'ten Michelle Williams'a, Miley Cyrus'tan Charlize Theron'a, Elçin Sangu''dan Bergüzar Korel'e uzun saçtansa kısa saçlı daha güzel görünen ünlüler...
-
1
BERGÜZAR KORELBergüzar Korel eşi Halit Ergenç ile birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından saçlarını kestirdi.
-
235 yaşındaki Koral dün akşam (7 Haziran) dizinin final yapmasının ardından yeni imajını sosyal medyadan yayınladı.
-
3
BEYONCEABD’li şarkıcı Beyonce, neredeyse kendisi kadar meşhur saçlarını kestirdi.
-
436 yaşındaki müzisyen kendisinin yaşam bloğu için eşi Jay Z’ye bob stilinde kestirdiği saçlarıyla poz verdi.
-
5
Miami sahillerinde çifte ait bir teknenin içinde gerçekleştirilen çekimlerde, Beyonce giyim tarzıyla hayranlarının büyük beğenisini topladı.
-
6
Kiralık Aşk'tan sonra Barış Arduç ile Mutluluk Zamanı filminin başrolünde oynayan Elçin Sangu, sürekli aşk haberleriyle gündeme geliyordu. güzel oyuncu bu sefer yeni imajıyla gündemde. Elçin Sangu çok beğenilen saçlarını kısacık kestirdi.
-
7"MAHVETMİŞSİNİZ KIZIL BOMBAYI "
Elçin Sangu'nun yeni imajına kimi takipçileri "Mahvetmişsiniz kızıl bombayı" derken kimi takipçileri de "Ona her şey yakışıyor" yorumunda bulundu.
-
8Manken, sunucu ve oyuncu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından, 2008 yılına ait bir fotoğraf paylaştı. Kısacık koyu renk saçlarıyla o dönem bir dergiye poz verdiğini söyleyen Ulusoy’un paylaşımı takipçilerini de şaşırttı.
-
9Ulusoy'un takipçilerinden kimi 34 yaşındaki mankenin eski halini daha çok sevdiğini kimi ise uzun saçların daha çok yakıştığını söyledi. Bu tartışma da 'Kısa saçın en çok yakıştığı ünlüler'i gündeme getirdi. İşte o isimler...
-
10
Charlize Theron
-
11Tuba Büyüküstün
-
12
Audrey Tautou
-
13
Taylor Swift
-
14
Michelle Williams
-
15
Natalie Portman
-
16
Marion Cotillard
-
17
Pink
-
18
Shailene Woodley
-
19
Lily Collins
-
20
Miley Cyrus
-
21
Carey Mulligan
-
22
Halle Berry