Bergüzar Korel saçlarına veda etti (Kısa saçın en yakıştığı ünlüler)

"MAHVETMİŞSİNİZ KIZIL BOMBAYI " Elçin Sangu'nun yeni imajına kimi takipçileri "Mahvetmişsiniz kızıl bombayı" derken kimi takipçileri de "Ona her şey yakışıyor" yorumunda bulundu.

Manken, sunucu ve oyuncu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından, 2008 yılına ait bir fotoğraf paylaştı. Kısacık koyu renk saçlarıyla o dönem bir dergiye poz verdiğini söyleyen Ulusoy’un paylaşımı takipçilerini de şaşırttı.

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Ulusoy'un takipçilerinden kimi 34 yaşındaki mankenin eski halini daha çok sevdiğini kimi ise uzun saçların daha çok yakıştığını söyledi. Bu tartışma da 'Kısa saçın en çok yakıştığı ünlüler'i gündeme getirdi. İşte o isimler...