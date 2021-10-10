"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Kız çocuk dünyaya getireceğini duyuran Bergüzar Korel, bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Korel, "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder" demişti.

"ŞOKE OLDUK!"

İptal olan dizi projesiyle alakalı da konuşan Bergüzar Korel, "Çalışmalar devam ederken doktor kontrolünde hamile olduğumu öğrendim. Halit ile beraberdik ve şoke olduk. Ondan sonra 'böyle bir durumumuz var devam edelim' dedik. O sırada koronavirüs vakaları çok arttı. Hem yapımcı ve yönetmenimiz çok çekindiler ve dediler ki; her türlü konforu sağlayacağız ama bunun garantisi yok. O dönem vaka sayısı 50 bine ulaşmıştı. Ara vermemiz lazımdı. Karnım çok hızlı büyümeye başladı. Fiziksel olarak projede olmam mümkün değildi. Ben de dedim ki; başka bir arkadaşımla devam edin, onlarda projeyi rafa kaldırdı" ifadelerini kullanmıştı.