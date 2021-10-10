üçüncü çocuğu için baby shower partisi düzenledi

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan , baby shower partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Korel, hepsinin aşılı olduğunu ve gelenlere PCR testi yaptırdığını söyledi.

Haberler 10.10.2021 - 10:42

Bergüzar Korel üçüncü çocuğu için baby shower partisi düzenledi - 1
, 2009 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu meslektaşı Halit Ergenç ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.
Bergüzar Korel üçüncü çocuğu için baby shower partisi düzenledi - 2

ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Korel, doğuma sayılı gün kala baby shower partisi düzenledi. Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

Bergüzar Korel üçüncü çocuğu için baby shower partisi düzenledi - 3
Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen 39 yaşındaki Korel, yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.
Bergüzar Korel üçüncü çocuğu için baby shower partisi düzenledi - 4
Mutlu anında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden ünlü oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.
Bergüzar Korel üçüncü çocuğu için baby shower partisi düzenledi - 5
Instagram hesabından açıklama videosu yayınlayan Korel, arkadaşlarıyla uzun zaman sonra baby shower'da kucaklaştığını söyledikten sonra, herkesin aşılı olduğunu ve davetlilere gelmeden önce PCR testi yaptırdığını açıkladı.
Bergüzar Korel üçüncü çocuğu için baby shower partisi düzenledi - 6

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Kız çocuk dünyaya getireceğini duyuran , bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum." diye konuşmuştu.

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Korel, "Erkek gebeliği daha zor ve ağrılı. İnşallah böyle devam eder" demişti.

"ŞOKE OLDUK!"

İptal olan dizi projesiyle alakalı da konuşan , "Çalışmalar devam ederken doktor kontrolünde hamile olduğumu öğrendim. Halit ile beraberdik ve şoke olduk. Ondan sonra 'böyle bir durumumuz var devam edelim' dedik. O sırada koronavirüs vakaları çok arttı. Hem yapımcı ve yönetmenimiz çok çekindiler ve dediler ki; her türlü konforu sağlayacağız ama bunun garantisi yok. O dönem vaka sayısı 50 bine ulaşmıştı. Ara vermemiz lazımdı. Karnım çok hızlı büyümeye başladı. Fiziksel olarak projede olmam mümkün değildi. Ben de dedim ki; başka bir arkadaşımla devam edin, onlarda projeyi rafa kaldırdı" ifadelerini kullanmıştı.

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