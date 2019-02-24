Bergüzar Korel: Yeniden anne olmak isterim

1 Engin Akyürek ile başrolde olduğu İki Hayat Bir Aşk filmiyle beyazperdede boy gösteren Bergüzar Korel, Sabah'tan İlker Gezici'ye konuştu. Korel, "Sosyal medyayla mesafeniz devam ediyor mu?" sorusuna "Benim sosyal medya kullanmam az ama öz oluyor. Böyle kullanınca etkisi daha büyük oluyor, onu görüyorum. Bu artık bir küskünlük değil, tercih oldu. Her şeyi paylaşma isteği duymuyorum. Diğer türlü anları kaçırıyoruz" diyerek yanıt verdi.







2 "90'larda çocuk olduğum için o dönemin her şeyini özlüyorum" diyen Korel, "O zamanlar daha kaliteli zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Küçüktüm, dışarı çıkıp sokakta oynuyordum. 36 yaşındayım ama o özlem dinmiyor" ifadelerini kullandı.







3 Oğlu Ali hakkında Korel, "O, "Birlikte vakit geçirelim, herkes bize gelsin yatıya gelsin, hep birlikte oturup 'Hababam Sınıfı' izleyelim, 'Neşeli Günler' izleyelim" diyen bir çocuk" diye konuştu.







4 "Olabildiğince her şeye dokunan bir çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza sabrı öğretmeliyiz" sözlerini dile getiren Korel, Bunun için bizim sabırlı olmamız gerekiyor. Daha sabırlı, daha tamah eden, şükreden, elindekiyle mutlu olan çocuklar yetiştirmek niyetindeyim. Ali, o sade hayattan mutlu. Ona koyduğumuz kurallara tamam diyor. Anlıyor bizi" dedi.





