Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

Daha önceki yıllarda da 2000 tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye suyu kuyusu yaptıran Korel'in hayran sayfasının üyeleri bu kez de Kamboçya'da bir ev yaptırdı.

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Bu sürpriz karşısında duygulanan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana... Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle... Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini,varını,yoğunu ortaya koyan bir ailem var."



