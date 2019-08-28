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Bergüzar Korel'i ağlatan hediye

Yeni yaşını kutlayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i hayranlarının anlamlı hediyesi duygusal anlar yaşattı. Korel yaptığı açıklamada, "Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşıyorum" dedi.

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    37 yaşına giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'e hayranları çok anlamlı bir hediye verdi.

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    Dünyadaki hayranları topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları sonucu evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.


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    Daha önceki yıllarda da 2000 tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye suyu kuyusu yaptıran Korel'in hayran sayfasının üyeleri bu kez de Kamboçya'da bir ev yaptırdı.


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    Bu sürpriz karşısında duygulanan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana... Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle... Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini,varını,yoğunu ortaya koyan bir ailem var."

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    Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Korel yeni sezonda tiyatro sahnesinde olacak.
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