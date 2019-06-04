Bergüzar Korel'in deniz keyfi (Ünlü isimlerin tatil paylaşımları)
Yazın başlamasıyla birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. Son olarak Bergüzar Korel paylaşımda bulundu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
-
1Bergüzar Korel
-
2
Beren Saat
Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde oyuncu meslektaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapan Beren Saat bir karesini sosyal medyadan da yayınladı.
-
3Leyla Lydia Tuğutlu
-
4Zeynep Alkan
-
5İrem Sak
"Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana"
-
6Ebru Şahin
-
7Derin Talu
-
8Hande Doğandemir
-
9Bahar Şahin
"Kaptan gidelim mi?"
-
10Tuğba Yurt / Göcek
-
11Sıla Çıkar
-
12Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
-
13İlayda Alişan
-
14Aras Bulut İynemli
-
15Aslı Enver
-
16Bahar Şahin
-
17Şükran Ovalı
"Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"
-
18Burcu Özberk
"İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"
-
19Buse Narcı / Bali
-
20Nurgül Yeşilçay
-
21Buse Narcı / Bali
-
22Afra Saraçoğlu
-
23Çağla Şıkel
-
24Müjde Uzman
-
25Şeyma Subaşı
-
26Mert Fırat / Almanya - Tettnang
-
27Emina Jahovic
-
28Merve Cağıran
-
29Gonca Vuslateri
-
30Özge Ulusoy / Fransa
-
31Orkun Işıtmak / Tokyo
-
32Hande Erçel
-
33Nil Keser / Göcek
-
34Çağla Şıkel
-
35Hande Soral
-
36Tansu Sıla Çakır
-
37Ata Demirer
-
38Tuğba Özay
-
39Defne Samyeli / İzmir
-
40Nur Fettahoğlu
-
41Deniz Baysal / Çeşme
-
42L oris Karius ve Sophia Thomalla
-
43Hivda Zizan Alp
-
44Bensu Soral / Boston
-
45Meryem Uzerli / Almanya