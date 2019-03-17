Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu uzlaşmazsa 6 yıl hapis istenecek (İfşa davası)
Oyuncu Berk Oktay, boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu’ndan görüntülerini sosyal medyada ifşa ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılığa ifade veren Şarapçıoğlu, suçlamayı kabul etmedi. Uzlaşma olmazsa Şarapçıoğlu’na, altı yıla kadar hapis cezası istenecek.
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Berk Oktay’ın, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen Merve Şarapçıoğlu hakkında savcılık, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan, altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
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Şarapçıoğlu, görüntülerin paylaşıldığı hesabın hack’lendiğini belirtti. Şarapçıoğlu’nun ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten savcı, Instagram hesaplarının aynı IP adresinden bağlandığı ve bu hesapların aynı kişi tarafından kullanıldığının tespit edildiğini ifade etti.
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Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Savcı, kamu davası açılmadan Merve Şarapçıoğlu’nun ve mağdur Berk Oktay’ın dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi.
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Tarafların uzlaşmaması halinde ise Merve Şarapçıoğlu “özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.