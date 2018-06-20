Berkay eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile tatilde

Ünlü şarkıcı Berkay eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile birlikte tatil için soluğu Bodrum'da aldı.
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Bayramda Bodrum'da konser maratonu yapan Berkay’a eşi Özlem Ada Şahin sürpriz yaptı.
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Özlem Şahin, bayram sonrası Babalar Günü’nde kızları Arya’yı alıp Bodrum’a gitti.
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Eşi ve kızıyla bir beachte objektife takılan Berkay, “Onları görünce yorgunluğumu unuttum” dedi.
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İkinci çocuk sinyali veren 36 yaşındaki şarkıcı, "Arya ile yenileniyorum. İnşallah bir çocuk daha istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Berkay Şahin Özlem Ada Şahin ile 30 Ağustos 2016'da Bodrum düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.