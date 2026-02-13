Berlin Film Festivali başladı. Açılış törenine Michelle Yeoh'un gözyaşları damga vurdu
13.02.2026 11:17
NTV - Haber Merkezi
Berlin Film Festivali başladı. Sean Baker, Bella Ramsey, Neil Patrick Harris gibi isimlerin katıldığı açılış galasında; Michelle Yeoh gözyaşlarıyla dikkat çekti.
Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali (Berlinale), Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Şubat Perşembe akşamı başladı.
Wim Wenders'ın jüri başkanlığını üstlendiği Berlin Film Festivali'nin açılış törenine; Sean Baker, Bella Ramsey, Karim Ainouz, Neil Patrick Harris, Radu Jude, Daniel Brühl ve Lars Eidinger gibi isimler katıldı.
Şahrbanoo Sadat'ın yönettiği "No Good Men" filminin açılış filmi olarak gösterildiği Berlin Film Festivali'nde Onursal Altın Ayı ödülünü, Oscar'lı Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh aldı.
"BABAM BENİ ALTIN AYI'YI TUTARKEN GÖRSEYDİ GÜLÜMSERDİ"
Açılış töreninde Sean Baker'ın elinden ödülünü alan Michelle Yeoh, konuşmasında gençken Berlin Film Festivali'nin kendisini kucakladığını söyledi.
“Bir yanım hala sadece ailesini gururlandırmak isteyen o genç kız” diyen Michelle Yeoh, babasının artık bu anı göremediğini de belirtti.
Duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, “Ama onu yanımda taşıyorum; disiplinini, kararlılığını, inancını… Eğer bu gece Altın Ayı'yı tutarken beni görseydi, eminim gülümserdi” dedi.
ANA YARIŞMA BÖLÜMÜNDE 22 FİLM YARIŞACAK
Öte yandan festivalin ana yarışma bölümünde; 22 film izleyiciyle buluşacak. Seçkide yer alan "Josephine" ve "Wolfram" filmleri dışındaki 20 film, prömiyerini Berlin’de yapacak. İşte ana yarışma bölümünde yer alacak yapımlar:
- At the Sea / Kornel Mundruczo
- Dao / Alain Gomis
- Dust / Anke Blonde
- Everybody Digs Bill Evans / Grant Gee
- Flies / Fernando Eimbcke
- Home Stories / Eva Trobisch
- In A Whisper / Leyla Bouzid
- Josephine / Beth de Araujo
- The Loneliest Man in Town / Tizza Covi, Rainer Frimmel
- My Wife Cries / Angela Schanelec
- A New Dawn / Yoshitoshi Shinomiya
- Nightborn / Hanna Bergholm
- Nina Roza / Genevieve Dulude-de Celles
- Queen At Sea / Lance Hammer
- Rosebush Pruning / Karim Ainouz
- Rose / Markus Schleinzer
- Salvation / Emin Alper
- Soumsoum, The Night Of The Stars / Mahamat-Saleh Haroun
- We Are All Strangers / Anthony Chen
- Wolfram / Warwick Thornton
- Yellow Letters / İlker Çatak
- YO Love is a Rebellious Bird / Anna Fitch, Banker White
TÜRK FİLMLERİ DE ALTIN AYI YARIŞINDA
İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" ve Emin Alper'in "Kurtuluş" adlı filmi de Altın Ayı için yarışacak. Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı "Sarı Zarflar" filmi, 13 Şubat'ta (bugün) izleyiciyle buluşacak.
Başrollerini Caner Cindoruk ve Berkay Ateş'in paylaştığı, Emin Alper imzalı "Kurtuluş" filmi ise 15 Şubat Pazar günü dünya prömiyerini yapacak.
76'ncı Berlin Film Festivali, 22 Şubat'ta sona erecek.