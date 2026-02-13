Berlin Film Festivali başladı. Açılış törenine Michelle Yeoh'un gözyaşları damga vurdu

Açılış töreninde Sean Baker'ın elinden ödülünü alan Michelle Yeoh, konuşmasında gençken Berlin Film Festivali'nin kendisini kucakladığını söyledi.

“Bir yanım hala sadece ailesini gururlandırmak isteyen o genç kız” diyen Michelle Yeoh, babasının artık bu anı göremediğini de belirtti.

Duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, “Ama onu yanımda taşıyorum; disiplinini, kararlılığını, inancını… Eğer bu gece Altın Ayı'yı tutarken beni görseydi, eminim gülümserdi” dedi.