Berlin Film Festivali kırmızı halısında ünlüler geçidi (2020)

70. Berlin Film Festivali (Berlinale) başladı. Festival açılışında aralarında Almila Bağrıaçık, Aylin Tezel ve Fatih Akın gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü oyuncu kırmızı halıda boy gösterdi. İşte açılışa katılan isimler ve Berlinale kırmızı halısından yansıyanlar... (Fotoğraflar: AFP)

Fatih Akın-Christiane Pau
Margaret Qualley
Aylin Tezel
Sigourney Weaver
Nikolai Kinski
Heike Makatsch
Lena Meyer-Landrut
Almila Bağrıaçık
Nora Waldstaetten
Fahri Yardım-Andreas Bourani
Karoline Schuch
Emilia Schuele
Luca Marinelli
Iris Berben
Jeremy Irons- Sinead Cusack
Anna Maria Muehe-Hannah Herzsprung
Franziska Weisz
Fatih Akın

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