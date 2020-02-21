Berlin Film Festivali kırmızı halısında ünlüler geçidi (2020)
70. Berlin Film Festivali (Berlinale) başladı. Festival açılışında aralarında Almila Bağrıaçık, Aylin Tezel ve Fatih Akın gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü oyuncu kırmızı halıda boy gösterdi. İşte açılışa katılan isimler ve Berlinale kırmızı halısından yansıyanlar... (Fotoğraflar: AFP)
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