Berlin Film Festivali'ne Elle Fanning ve Salma Hayek damgası

27.02.2020 - 12:54
Kırmızı halının yıldızları, başrol oyuncuları Salma Hayek ve Elle Fanning oldu.
Berlinale Palace’ta yapılan galada 53 yaşındaki Hayek siya elbisesi ve 1920’lerden ilham alan saç modeliyle boy gösterirken, 21 yaşındaki Fanning Armani imzalı siyah uzun elbisesiyle beğeni topladı.
Meksikalı yıldız Hayek ile ABD’li oyuncu Fanning’e kırmızı halıda filmin bir diğer başrol oyuncusu Javier Bardem de eşlik etti.
Filmin yönetmeni Sally Potter da kırmızı halıda oyuncaların yanında yer aldı.
The Roads Not Taken filmi, bir baba ve kızının 24 saatlik bir süreçte yaşadıklarına odaklanıyor. Leo, mental sorunları olan bir adamdır. Bu durum sadece onun hayatını etkilemekle kalmaz kızı Molly’yi de derinden etkiler.