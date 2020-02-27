Berlin Film Festivali'ne Elle Fanning ve Salma Hayek damgası

Başrollerinde Salma Hayek, Javier Bardem ve Ella Fanning'in yer aldığı The Roads Not Taken filminin galası 70. Berlin Film Festivali'nde yapıldı. Meksikalı ünlü oyuncu Hayek ile sinemanın yükselen yıldızı Fanning, kırmızı halının yıldızları oldu.

27.02.2020 - 12:54

70. Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) kapsamında The Roads Not Taken filminin galası dün yapıldı. ABD’de 13 Mart’ta gösterime girecek olan filmin oyuncuları festival kırmızı halısında bir araya geldi.

Kırmızı halının yıldızları, başrol oyuncuları Salma Hayek ve Elle Fanning oldu.

Berlinale Palace’ta yapılan galada 53 yaşındaki Hayek siya elbisesi ve 1920’lerden ilham alan saç modeliyle boy gösterirken, 21 yaşındaki Fanning Armani imzalı siyah uzun elbisesiyle beğeni topladı.

Meksikalı yıldız Hayek ile ABD’li oyuncu Fanning’e kırmızı halıda filmin bir diğer başrol oyuncusu Javier Bardem de eşlik etti.

Filmin yönetmeni Sally Potter da kırmızı halıda oyuncaların yanında yer aldı.

The Roads Not Taken filmi, bir baba ve kızının 24 saatlik bir süreçte yaşadıklarına odaklanıyor. Leo, mental sorunları olan bir adamdır. Bu durum sadece onun hayatını etkilemekle kalmaz kızı Molly’yi de derinden etkiler. 

Baba kız, yaşadıkları sorunlarla başa çıkmaya çalışırken birbirlerinden güç almaya çalışır. Ancak Leo'nun paralel hayatlar yaşaması ve bu hayatların zihninde kesişmeye başlaması işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER