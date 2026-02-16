Ünlü oyuncuya “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?” sorusu yöneltildi. Namal ise sözlerine soruyu düzelterek başladı.

"Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil." diyen Namal açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden."