Berlin'de Özgü Namal'ın Türkiye yanıtı takdir topladı. "Zorunluluk değil, tercih"
16.02.2026 09:11
NTV - Haber Merkezi
"Sarı Zarflar" filminin başrol oyuncusu Özgü Namal, Berlin'de festival kapsamında düzenlenen söyleşide verdiği bir cevapla büyük takdir topladı. Ünlü oyuncu kendisine sorulan "Türkiye sorusunu" düzelterek yanıt verdi.
İlker Çatak’ın yönettiği, çekimleri geçen yıl Almanya’nın Berlin ve Hamburg şehirlerinde gerçekleştirilen "Sarı Zarflar" filminde başrol oynayan Özgü Namal, bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) "en iyi oyuncu performansı" dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi.
"BU TÜRKİYE'DE ÇEKİLEMEYEN BİR İŞ DEĞİL, TERCİH"
Ünlü oyuncuya “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?” sorusu yöneltildi. Namal ise sözlerine soruyu düzelterek başladı.
"Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil." diyen Namal açıklamalarına şöyle devam etti:
"Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden."
Soruyu düzelttikten sonra perfomansına yönelik kısma da cevap veren Namal, "Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker’in Almanya’ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, çok hakim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı." dedi.
Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı "Sarı Zarflar", oynadıkları oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden ve evlilikleri sınanan sanatçı bir çiftin hikayesini konu alıyor.
Melisa Sözen hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlendiği “Roya” filmiyle 76. Berlin Film Festivali’ne katılıyor.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Özgü Namal, Selanik kökenli bir anne, Makedonya kökenli bir babanın kızı.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi aldı.
Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken fotoğrafçılık da hobileri arasında yer alıyor.
Hem tiyatro hem de dizi oyunuculuğu yaptığı 2000 yılında Kerem ve Havada Bulut isimli filmlerde rol alan Özgü Namal, aynı yıl Tiyatro Fora isimli özel tiyatroda Apacık, Tekrar Çal Sam, Yan Etkili Konuşmalar isimli oyunlarda oynadı. 2002’de rol aldığı Sır Çocukları isimli filmde başarılı performans sergilediği için 14. Ankara Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyucu ödülünü aldı.
Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Özgü Namal, 2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü kazanmayı başardı.