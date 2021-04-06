Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı

Bernard Tapie kimdir?

1992-1993 döneminde Fransa’da Sivil İşler Bakanlığı yapan Bernard Tapie, spor ve medya imparatorluğunu kurarken bir dizi yasal skandalla karşı karşıya kaldı. 72 metrelik bir yat ve Olympique de Marseille adlı futbol kulübünü satın alan Tapie, 1990’larda iflasını ilan etmesinin ardından yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili bir dizi davadan 5 ay hapis yattı. Tapie 1997 yılında hapisten çıktıktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık yaptı, TV şovlarında yer aldı.