Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı

Ünlü Fransız iş insanı Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie evlerine giren hırsızların saldırısına uğradılar. Evdeki mücevher kasasını bulamayınca sinirlenen hırsızlar, Tapie çiftini dövdükten sonra kabloyla bağladı.

06.04.2021 - 07:52

Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı - 1
Spor giyim markası Adidas’ın eski sahibi olan skandallarıyla ünlü Fransız iş insanı Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie’nin başkent Paris yakınlarındaki Combs-la-Ville’deki evlerine giren dört hırsızın saldırısına uğradığı açıklandı.

Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı - 2
Pazar gecesi gerçekleşen olayda hırsızların, Tapie çifti lüks evlerinde uyuduğu sırada kendilerini korumalara fark ettirmeden birinci kattaki pencereden mülke girdiği belirtildi.

Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı - 3
Evde mücevher kasası bulamayınca sinirlenen hırsızların, Tapie çiftine şiddet uyguladığı ve onları elektrik kablosuyla bağladığı bildirildi.

Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı - 4
Olay, hırsızların kaçmasından sonra kablolardan kurtularak komşusuna sığınan 78 yaşındaki Bernard Tapie’nin polisi aramasıyla ortaya çıktı. Çiftin torunu Rodolphe Tapie, dedesinin başına sopayla darbe aldığını ancak çok yorgun olduğundan hastaneye gitmeyi reddettiğini açıkladı.

Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı - 5
Hırsızların 70 yaşındaki Dominique Tapie’nin ise saçını çektiği ve yüzüne şiddet uyguladığı ifade edildi.
Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı - 6
Çiftin evinden çeşitli mücevherler ve iki Rolex saat çalıp kaçan hırsızlar aranırken, Tapie çiftinin eviyle ilgili bilgi sahibi olmaları kuşku yarattı.

Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı - 7

Bernard Tapie kimdir?

1992-1993 döneminde Fransa’da Sivil İşler Bakanlığı yapan Bernard Tapie, spor ve medya imparatorluğunu kurarken bir dizi yasal skandalla karşı karşıya kaldı. 72 metrelik bir yat ve Olympique de Marseille adlı futbol kulübünü satın alan Tapie, 1990’larda iflasını ilan etmesinin ardından yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili bir dizi davadan 5 ay hapis yattı. Tapie 1997 yılında hapisten çıktıktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık yaptı, TV şovlarında yer aldı.

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