Beşiktaş’ın muhtemel yeni transferi Loris Karius’a ‘Türk tıraşı’
ntv.com.tr
Beşiktaş’a transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen Alman kaleci Loris Karius için İngiliz basınında, Türkiye’ye hazırlandığı yazıldı. Berbere giden Karius için ‘Türk tıraşı oluyor’ denildi.
-
1
İki yıllığına Beşiktaş’a transfer olacağı konuşulan Loris Karius, İngiliz basınında “Türk tıraşı oluyor” başlığıyla haberlere konu oldu.
-
2
Liverpool’un yıldız futbolcusunun Türkiye’ye gelişinden önce tazelendiği ve yeni bir başlangıca hazır olduğunu duyuran Daily Mail gazetesi, Karius’un saç tıraşı olurken çekilen fotoğraflarını yayınladı.
-
3
25 yaşındaki Alman kalecinin bu hafta sonunda transfer işleminin sona ermesi bekleniyor.
-
4
Beşiktaş’ın transfer edeceği iddia edilen Karius, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalde Liverpool'u 3-1 mağlup ettiği maçta yaptığı hatalar nedeniyle ağlamasıyla gündeme gelmişti.
-
5
Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan Loris Karius, tribünde bulunan Liverpool taraftarlarının yanına giderek onlardan özür dilemişti.
-
6
Final maçında yaptığı hatalar nedeniyle ölüm tehditleri alan Karius için işler özel hayatında da yolunda gitmedi.
-
7
Sevgilisi Rose Cochrane-Stack, ölüm tehditlerinden korktuğu için Karius’tan ayrıldı.
-
8
Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz model, “Karius’a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum” demişti.