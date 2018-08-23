Beşiktaş’ın yeni transferi Loris Karius’a ‘Türk tıraşı’
ntv.com.tr
Beşiktaş, Fulham'a giden Fabri'nin yerine Loris Karius'u renklerine bağladı. Alman kaleci Loris Karius için İngiliz basınında, Türkiye’ye hazırlandığı yazılmıştı. Berbere giden Karius için ‘Türk tıraşı oluyor’ denildi.
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Beşiktaş, Fulham'a giden Fabri'nin yerini Loris Karius'u renklerine bağladı.
Loris Karius, İngiliz basınında “Türk tıraşı oluyor” başlığıyla haberlere konu oldu.
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Liverpool’un yıldız futbolcusunun Türkiye’ye gelişinden önce tazelendiği ve yeni bir başlangıca hazır olduğunu duyuran Daily Mail gazetesi, Karius’un saç tıraşı olurken çekilen fotoğraflarını yayınladı.
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25 yaşındaki Alman kalecinin transferini Siyah Beyazlılar, alışılagelmişin dışında bir yöntemle Twitter hesabının kapak resmini değiştirerek duyurdu.
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Karius, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalde Liverpool'u 3-1 mağlup ettiği maçta yaptığı hatalar nedeniyle ağlamasıyla gündeme gelmişti.
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Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan Loris Karius, tribünde bulunan Liverpool taraftarlarının yanına giderek onlardan özür dilemişti.
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Final maçında yaptığı hatalar nedeniyle ölüm tehditleri alan Karius için işler özel hayatında da yolunda gitmedi.
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Sevgilisi Rose Cochrane-Stack, ölüm tehditlerinden korktuğu için Karius’tan ayrıldı.
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Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz model, “Karius’a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum” demişti.