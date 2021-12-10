Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza

Haberler 10.12.2021 - 11:57
Beşiktaş 'ta kötü sonuçlara rağmen 2 hafta önce yola devam kararı alınan teknik direktör Sergen Yalçın ile Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından yollar ayrıldı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Zafer Algöz, tecrübeli teknik adamın görevinden resmen ayrılması sonrası kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yakın arkadaşı Sergen Yalçın'a destek çıkan Algöz, ''2 hafta önce Sergenle devam yanındayız diyenler, dün gece istifa diyorlardı. Şimdi de gidenin ardından methiyeler geliyor. Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza" dedi.
Algöz'ün paylaşımı Beşiktaş taraftarından destek aldı. Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılması sonrası Beşiktaşlı futbolcular, deneyimli teknik adama sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda etti.
Miralem Pjanicc
"Beraber geçirdiğimiz birkaç ay bana harika bir insan ve profesyonel ile çalışma fırsatı verdi. Her şey için teşekkürler hocam"
Fabrice Nsakala
"Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun"
Ghezzal Rachid
"Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerlemek zorundayız. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim, özellikle geçen sezon kazalınan 2 kupa inanılmazdı. Hem iyi günde hem kötü günde benim için büyük bir onurdu sizinle çalışmak. Canı gönülden başarılar dilerim"
Francisco Javier Montero Rubio
"Her şey için çok teşekkür ederim Sergen Hocam!
İyi şanslar"
Salih Uçan