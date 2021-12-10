Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza

Ghezzal Rachid

"Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerlemek zorundayız. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim, özellikle geçen sezon kazalınan 2 kupa inanılmazdı. Hem iyi günde hem kötü günde benim için büyük bir onurdu sizinle çalışmak. Canı gönülden başarılar dilerim"