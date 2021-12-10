Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza

Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen oyuncu Zafer Algöz, yakın arkadaşı Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haberler 10.12.2021 - 11:57

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza - 1

'ta kötü sonuçlara rağmen 2 hafta önce yola devam kararı alınan teknik direktör Sergen Yalçın ile Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından yollar ayrıldı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Zafer Algöz, tecrübeli teknik adamın görevinden resmen ayrılması sonrası kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza - 2

Yakın arkadaşı Sergen Yalçın'a destek çıkan Algöz, ''2 hafta önce Sergenle devam yanındayız diyenler, dün gece istifa diyorlardı. Şimdi de gidenin ardından methiyeler geliyor. Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza" dedi. 

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza - 3

Algöz'ün paylaşımı Beşiktaş taraftarından destek aldı.  Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılması sonrası Beşiktaşlı futbolcular, deneyimli teknik adama sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda etti.

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza - 4

Miralem Pjanicc

"Beraber geçirdiğimiz birkaç ay bana harika bir insan ve profesyonel ile çalışma fırsatı verdi. Her şey için teşekkürler hocam"

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza - 5

Fabrice Nsakala

"Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun"

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza - 6

Ghezzal Rachid

"Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerlemek zorundayız. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim, özellikle geçen sezon kazalınan 2 kupa inanılmazdı. Hem iyi günde hem kötü günde benim için büyük bir onurdu sizinle çalışmak. Canı gönülden başarılar dilerim"

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza - 7

Francisco Javier Montero Rubio

"Her şey için çok teşekkür ederim Sergen Hocam!
İyi şanslar"

Beşiktaşlı Zafer Algöz'den Sergen Yalçın paylaşımı: Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza - 8

Salih Uçan

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