Best Model Türkiye'ye katılmıştı. İş bulamayınca fırıncı oldu
24.04.2026 08:59
NTV - Haber Merkezi
2022 yılında Best Model yarışmasına katılan ve dereceye giren Irmak Öztaş, kariyerinde bambaşka bir yol seçip, bir fırında çalışmaya başlamasıyla gündem oldu.
2022'de 35'incisi düzenlenen Best Model Türkiye'ye katılan ve “Best Güneydoğu Anadolu Güzeli” seçilen İzmirli Irmak Öztaş, aynı sene Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen 31'inci World Miss University yarışmasında da ülkemizi temsil etti.
GÜNEY KORE'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMİŞTİ
1.75 boyundaki Irmak Öztaş heyecanını “Bu sene 31'incisi düzenlenen WMU'da ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tüm güzel yarışmacı arkadaşlarıma bol şans dilerim” diye paylaşmıştı.
Üniversite eğitimini mütercim-tercümanlık alanında tamamlayan Öztaş, bir dönem moda sektöründe boy gösterse de kariyerinde yeni bir döneme merhaba dedi.
ARTIK FIRINDA ÇALIŞIYOR
Irmak Öztaş, 7 ay işsiz kaldıktan sonra İzmir Göztepe'de bir fırında çalışmaya başladı. Bu durumu sosyal medyadan duyuran Öztaş'ın tercihi kısa sürede gündem oldu.
Öztaş, paylaşımına “Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey'sindir. Ama 7 ay işssiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur” notunu düştü.
Kariyeri boyunca çeşitli kurumlarda çalıştığı, çeviri yaptığı ve içerik ürettiği bilinen Irmak Öztaş'ın bu kararına sosyal medyada yorum yağdı.
Tescilli güzel Irmak Öztaş'ın aylarca süren iş bulma sürecinde zorluklar yaşadıktan sonra hizmet sektöründe çalışmayı tercih ettiği öne sürülüyor.