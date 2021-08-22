Beste Açar ve İpek Açar arasında Gönül Köşkü gerilimi

NE OLMUŞTU?

Beste Açar’ın babası Kayahan’ın mezarı başından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırmıştı. Beste Açar, İpek Açar Kömürcü’ye, yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki göstermişti:

“Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur.” İpek Açar Kömürcü sert karşılık verdi: “Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum.”