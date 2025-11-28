Beste Kökdemir anne oldu: Fazlı Erdinç Çatak'tan oğluyla ilk poz
NTV - Haber Merkezi
Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da dünyaevine giren ve düğünde hamile olduğunu duyuran Beste Kökdemir'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarına kavuştu.
Daha önce “Tatlı Küçük Yalancılar”, “Alya”, “Not Defteri” ve “Çıplak Gerçek” gibi yapımlarda rol alan Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz 2025'te nikah masasına oturdu.
DÜĞÜNDE BEBEK MÜJDESİ
Düğün gününde hamile olduğunu açıklayan Beste Kökdemir, haftalar sonra da bebeğinin cinsiyetini duyurdu ve bir oğlu olacağını ifade etti.
OĞLUNA KAVUŞTU
Hamilelik sürecinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Beste Kökdemir'den güzel haber geldi. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, dün bebeğini dünyaya getirdi.
"SELAM BEN BABAN"
Fazlı Erdinç Çatak, doğumhanede yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından; "Doğdu Güneş’im" notuyla paylaştı.
Ardından oğluyla ilk buluşma anında çekilen bir fotoğrafı da yayınlayan Çatak “Selam ben baban” ifadelerini kullandı.
"BENİ DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI YAPAN KARIM"
Ardından eşiyle aylar önce verdiği bir pozu da paylaşan Fazlı Erdinç Çatak, “Beni dünyanın en mutlu insanı yapan insan, karım. Oğlumun annesi seni çok seviyorum” diyerek eşi Beste Kökdemir'e teşekkür etti.