Beyaz manzaranın üzerindeki nadir görüntü. Kırmızı listede yer alıyor
19.01.2026 10:28
İHA
Erzincan ve Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları'nda nesli tehlike altında bulunan yaban keçilerinin göçü havadan görüntülendi.
YABAN KEÇİLERİ KIRMIZI LİSTEDE
Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları'nda nadir görüntüler kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçileri sürüler halinde göç yolunda görüntülendi. Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan yaban keçileri, karlı dağları aşarken belgesel tadında görüntüler oluşturdu.
YABAN HAYATININ EŞSİZ GÖRÜNTÜLERİ
Yaklaşık 3 bin 300 rakımlı zirvelerde ve zaman zaman bin rakımlı kesimlere inen yaban keçileri, bu kez 2 bin 800 rakımda sürüler halinde göç ederken drone ile görüntülendi. Munzur Dağları'nda artan hayvan popülasyonu, bölgenin karla kaplanmasının ardından sessizliğe büründü ve eşsiz manzaralara neden oldu.