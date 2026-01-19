Beyaz manzaranın üzerindeki nadir görüntü. Kırmızı listede yer alıyor

Yaklaşık 3 bin 300 rakımlı zirvelerde ve zaman zaman bin rakımlı kesimlere inen yaban keçileri, bu kez 2 bin 800 rakımda sürüler halinde göç ederken drone ile görüntülendi. Munzur Dağları'nda artan hayvan popülasyonu, bölgenin karla kaplanmasının ardından sessizliğe büründü ve eşsiz manzaralara neden oldu.