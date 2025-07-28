Beyaz mı, yoksa kahverengi yumurta mı: Hangisi daha sağlıklı?

FİYAT FARKININ NEDENİ RENK DEĞİL

Kahverengi yumurtaların genellikle daha pahalı olmasının nedeni, bu yumurtaları veren tavukların daha büyük olması ve daha fazla yem tüketmesidir. Bu da üretim maliyetini artırır. Bu nedenle, kahverengi yumurtalar daha kaliteli olduğu için değil, daha yüksek maliyetle üretildiği için pahalıdır.





