Beyaz mı, yoksa kahverengi yumurta mı: Hangisi daha sağlıklı?

Yumurta seçerken beyaz mı yoksa kahverengi mi tercih edilmeli? Bu soru, yıllardır tüketicilerin kafasını kurcalıyor. Oysa uzmanlara göre, kabuk rengi sadece tavuğun ırkına bağlı bir özellik. Besin değeri, lezzet ya da sağlık açısından belirleyici olan ise tavuğun neyle beslendiği ve hangi koşullarda yaşadığı.

Beyaz mı, yoksa kahverengi yumurta mı: Hangisi daha sağlıklı? - 1


Uzmanlar yumurtaların beyaz, kahverengi, krem ya da benekli olmasının temel nedeninin tavuğun genetik yapısı olduğunu belirtiyor.

Yumurta sarısının rengi ve tadı, tavuğun ne yediğine bağlı olarak değişebiliyor. Zengin yemlerle beslenen tavukların yumurtaları, daha koyu sarı tonlarına sahip olup, lezzet bakımından da daha yoğun olabiliyor. Yine de beyaz ya da kahverengi yumurtaların tadı arasında doğrudan bir fark bulunmuyor.


YAŞAM HABERLERİ

Beyaz mı, yoksa kahverengi yumurta mı: Hangisi daha sağlıklı? - 2

Besin içeriği açısından da her iki renk yumurta temelde aynıdır. Standart bir yumurta yaklaşık 74 kalori, 6 gram protein, 5 gram yağ ve 1 gramdan az karbonhidrat içeriyor. Yumurtalar aynı zamanda A vitamini, biotin, lutein, zeaksantin gibi antioksidanlar ve beyin fonksiyonları için önemli bir bileşen olan kolin içeriyor.

Beyaz mı, yoksa kahverengi yumurta mı: Hangisi daha sağlıklı? - 3

FİYAT FARKININ NEDENİ RENK DEĞİL

Kahverengi yumurtaların genellikle daha pahalı olmasının nedeni, bu yumurtaları veren tavukların daha büyük olması ve daha fazla yem tüketmesidir. Bu da üretim maliyetini artırır. Bu nedenle, kahverengi yumurtalar daha kaliteli olduğu için değil, daha yüksek maliyetle üretildiği için pahalıdır.


Beyaz mı, yoksa kahverengi yumurta mı: Hangisi daha sağlıklı? - 4

SEÇİM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, yumurta tercihinde kabuk rengine değil, üretim koşullarına odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Tavuğun organik yemle beslenip beslenmediği, serbest dolaşım veya kafessiz sistemlerde mi yetiştirildiği gibi faktörler sağlık açısından çok daha büyük önem taşıyor. Ayrıca AA, A veya B gibi kalite sertifikaları da dikkate alınmalı.


Beyaz mı, yoksa kahverengi yumurta mı: Hangisi daha sağlıklı? - 5

Sonuç olarak, yumurtanın rengi değil, içeriği önemlidir. Daha sağlıklı bir seçim yapmak için yumurtanın hangi koşullarda üretildiğine dikkat edin.

DAHA FAZLA GÖSTER