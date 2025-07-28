Beyaz mı, yoksa kahverengi yumurta mı: Hangisi daha sağlıklı?
Yumurta seçerken beyaz mı yoksa kahverengi mi tercih edilmeli? Bu soru, yıllardır tüketicilerin kafasını kurcalıyor. Oysa uzmanlara göre, kabuk rengi sadece tavuğun ırkına bağlı bir özellik. Besin değeri, lezzet ya da sağlık açısından belirleyici olan ise tavuğun neyle beslendiği ve hangi koşullarda yaşadığı.
Uzmanlar yumurtaların beyaz, kahverengi, krem ya da benekli olmasının temel nedeninin tavuğun genetik yapısı olduğunu belirtiyor.
Yumurta sarısının rengi ve tadı, tavuğun ne yediğine bağlı olarak değişebiliyor. Zengin yemlerle beslenen tavukların yumurtaları, daha koyu sarı tonlarına sahip olup, lezzet bakımından da daha yoğun olabiliyor. Yine de beyaz ya da kahverengi yumurtaların tadı arasında doğrudan bir fark bulunmuyor.