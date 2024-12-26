Beyaz saçlara ezber bozan çözüm: Bu bitkinin kökleri 1 günde saçları özüne çeviriyor

Doğal süreçte vücut tarafından üretilen melanin, saç tabakasında birikir ve saçların kızıl, kahverengi, sarı veya siyah parlamasını sağlar. Yaşlandıkça, saç hücreleri daha az melanin üretir.



Melanin pigmenti yeterince üretilmediğinde saçlar beyazlamaya başlar. Yani beyaz saçlar yaşlanmanın doğal bir sürecini olarak kabul edilir. Ancak sadece yaş aldıkça beyaz saçlar ortaya çıkmaz. Çok erken yaşlarda da beyaz saç telleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz.