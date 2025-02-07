Beyaz saçlardan kurtulmanın kolay yolu: Japon bilim insanları keşfetti
Japonya'daki Nagoya Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, beyaz saçlardan kurtulmanın basit bir yolu keşfedildi. Bilim insanları, luteolin adı verilen bir antioksidanın farelerde saçların beyazlama sürecini durdurduğunu gözlemledi. Luteolin, henüz insanlar üzerinde test edilmese de, araştırmacılar sonuçları umut verici buldu.
Luteolin isimli antioksidan; kereviz, brokoli, havuç, soğan ve biber gibi kolay ulaşılabilen besinlerin içerisinde de bulunuyor.
Sonuçları oldukça şaşırtıcı bulduğunu belirten Profesör Masashi Kato, "Yapılan araştırma, luteolinin saç beyazlamasını önleyen eşsiz bir tıbbi etkiye sahip olabileceğini gösteriyor'' ifadelerini kullandı.