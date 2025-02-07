Beyaz saçlardan kurtulmanın kolay yolu: Japon bilim insanları keşfetti

Profesör Kato, "Antioksidanların saç beyazlatmaya karşı etkili olabileceğini bekliyorduk ancak sadece luteolin önemli bir etki gösterdi'' açıklamasını yaptı.

Şu ana kadar sadece fareler üzerinde test edilmiş olan bu antioksidan, araştırmacılara göre insanlarda da benzer bir etki gösterebilir.

Üstelik uzmanlar, luteolinin yaşa bağlı kellik gibi diğer yaşlanma belirtilerine karşı da faydalı olabileceğini tahmin ediyor.