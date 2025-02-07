Beyaz saçlardan kurtulmanın kolay yolu: Japon bilim insanları keşfetti

Japonya'daki Nagoya Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, beyaz saçlardan kurtulmanın basit bir yolu keşfedildi. Bilim insanları, luteolin adı verilen bir antioksidanın farelerde saçların beyazlama sürecini durdurduğunu gözlemledi. Luteolin, henüz insanlar üzerinde test edilmese de, araştırmacılar sonuçları umut verici buldu.

Beyaz saçlardan kurtulmanın kolay yolu: Japon bilim insanları keşfetti - 1

Luteolin isimli antioksidan; kereviz, brokoli, havuç, soğan ve biber gibi kolay ulaşılabilen besinlerin içerisinde de bulunuyor.

Sonuçları oldukça şaşırtıcı bulduğunu belirten Profesör Masashi Kato, "Yapılan araştırma, luteolinin saç beyazlamasını önleyen eşsiz bir tıbbi etkiye sahip olabileceğini gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

YAŞAM HABERLERİ

Beyaz saçlardan kurtulmanın kolay yolu: Japon bilim insanları keşfetti - 2

Saç beyazlaması, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Saçların genellikle 30'lu yaşlarının ortasında beyazlamaya başladığını belirten uzmanlar, bu durumun siyahilerde 40'lı yaşların ortalarında oluştuğunu vurguluyor.

Saç kökleri, saça renk veren melanini üreten pigment hücreleri içerir. Yaşlandıkça bu hücreler ölür ve yeni çıkan saçlar, beyaza döner. 

Beyaz saçlardan kurtulmanın kolay yolu: Japon bilim insanları keşfetti - 3

Lluteolin, hesperetin ve diosmetin adlı üç antioksidanın saç beyazlamasına karşı etkili olup olamayacağını inceleyen araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları analizlerde çarpıcı bulgulara ulaştı.

Farelere, üç antioksidandan biri ya topikal ya da oral olarak verildi. Luteolin verilen farelerin tüyleri, diğer farelerin tüyleri griye dönerken siyah kaldı.

Beyaz saçlardan kurtulmanın kolay yolu: Japon bilim insanları keşfetti - 4

Profesör Kato, "Antioksidanların saç beyazlatmaya karşı etkili olabileceğini bekliyorduk ancak sadece luteolin önemli bir etki gösterdi'' açıklamasını yaptı.

Şu ana kadar sadece fareler üzerinde test edilmiş olan bu antioksidan, araştırmacılara göre insanlarda da benzer bir etki gösterebilir.

Üstelik uzmanlar, luteolinin yaşa bağlı kellik gibi diğer yaşlanma belirtilerine karşı da faydalı olabileceğini tahmin ediyor. 

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