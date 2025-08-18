Beyaz saçların nedeni buymuş: Hangi hastalıkların habercisi?
Erken beyazlayan saçlar, yalnızca yaşlanmanın doğal bir göstergesi olarak görülmemeli; altta yatan sağlık sorunlarının habercisi olabileceği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. B12 vitamini eksikliği, tiroid bozuklukları, otoimmün hastalıklar ve kardiyovasküler problemler, erken saç depigmentasyonu ile doğrudan ilişkilendiriliyor.
Saçın doğal renginden uzaklaşması, çoğu zaman sistemik sağlık sorunlarının erken göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar, besin eksikliklerini gidermeyi, stresi yönetmeyi ve düzenli sağlık kontrollerinden geçmeyi, hem saç pigmentasyonunu korumak hem de genel sağlığı desteklemek açısından kritik olarak niteliyor.