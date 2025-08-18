Beyaz saçların nedeni buymuş: Hangi hastalıkların habercisi?

B12 EKSİKLİĞİ VE TİROİD

B12 vitamini, DNA sentezi, kırmızı kan hücresi üretimi ve sinir sistemi fonksiyonları için hayati öneme sahip. Eksikliği, melanosit aktivitesini azaltarak erken grileşmeye yol açıyor. Bu durum, yorgunluk, anemi ve nörolojik semptomlarla da kendini gösterebiliyor.



Tiroid bezinin düzgün çalışmaması da saç pigmentasyonu üzerinde etkili. Hem hipotiroidizm hem de hipertiroidizm, melanin üretimini bozarak saçta incelme, kuruluk ve erken grileşmeye neden olabiliyor.