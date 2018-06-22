Beyaz Saray'dan Melania Trump'ın ceketiyle ilgili açıklama: Saçmalık (Tartışılan ve konuşulan kıyafetleri)

1 ABD'de 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarının yıl dönümünde Beyaz Saray ve Pentagon'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ABD Başkanı Trump ile birlikte eşi Melania Trump da katıldı. Ancak törenin ardından Trump ve Melania'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafı kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

2 İkilinin arkaları dönük şekilde üzerinde 'Asla unutmayacağız' yazan fotoğraflarının eleştirilme sebebi ise Melania Trump'ın ceketinin alt kısmında yer alan bir motif. Kullanıcılar bu motifin 11 Eylül saldırıları sırasında kulelere çarpan uçakları andırdığını söyleyerek Melania'ya tepki gösterdi.

3 Tepkilerin arından Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham açıklama yaptı.Grisham USA Today'e yaptığı açıklamada "Bu konuda söyleyebileceğim tek şey saçmalık" dedi.

4 Ancak bu Melania Trump'ın stili ve elbise tercihiyle ilk kez gündeme gelişi değildi.

5 İşte First Lady olduğu günden itibaren kıyafetleriyle tartışılan hatta bazı modacıların siyesi nedenlerle giydirmeyi reddettiği Melania Trump'ın tartışılan kıyafetlerinden bazıları:

6 ABD Başkanı Donald Trump İngiltere'de tepki çekerken eşi Melania Trump stiliyle İngiliz kamuoyunun odak noktası oldu. Eşinin İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğü sırada ABD first Lady’si Chelsea Kraliyet Hastanesi’ni ziyaret etti. İngiliz modacı Victoria Beckham’ın renkli bir elbisesini giyen Melania Trump, bu tercihi ile modacılardan geçer not aldı.

7 Trump'ın önceki akşam düzenlenen resepsiyondaki uçuk sarı tuvaleti ile de Güzel ve Çirkin'deki Belle (Güzel) karakterine benzetildi.

8 Güzel ve Çirkin filmindeki Belle karakterine benzetilen First Lady, stil tercihleriyle daha önce de çok konuşulmuştu.

9 ABD'de ailelerinden zorla alınan göçmen çocukların durumundan nefret ettiğini söyleyerek Trump yönetimini eleştiren First Lady Melania Trump, giydiği montla gündeme bomba gibi düştü. ABD, Teksas'ta çocukların kaldığı kampı ziyaret etmek üzere Washington'dan uçağa binen First Lady'nin tercih ettiği asker yeşili mont un arkasındaki I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?') yazısı yoğun eleştiri aldı, sosyal medyayı salladı.

10 Sosyal medya kullanıcıları ise montun fiyatını ve markasını anında bulup ortaya çıkardı. Zara'nın ürettiği kıyafet, ABD'de 39 dolara satılıyordu.

11 First Lady Trump'ın sözcüsü kıyafette gizli bir mesaj olmadığını savundu. Melania Trump daha önce de kıyafet tercihleriyle ya da mesajlarıyla gündeme gelmişti. İşte Trump'ın çok konuşulan tercihleri...

12 First Lady'nin Boys and Girls Club of Washington'a üye olan öğrencilerle olan buluşmasındaki tercihi polemik konusu oldu. Öğrencilerle Beyaz Saray'ın bahçelerinde sebze toplayan Melania Trump,1380 dolarlık ünlü Fransız giyim markası "Balmain" gömleğiyle tarım işlerine el atınca hedef oldu.

13 İrma Kasırgası mağdurlarını ziyaret etmek için Florida'ya giden Melania Trump'ın, afet bölgesine yüksek ve 12 cm sivri topuklu Manolo Blahnik'leriyle ayak basması sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. 46 yaşındaki eski model ve mücevher tasarımcısının giydiği kıyafet ve 600 dolar değerindeki "stiletto"ları tercih etmesi “Duyarsızlık gösterisi” olarak nitelendirilmişti.

14 Florida eyaletindeki Palm Beach Uluslararası Havalimanı’nda, Donald Trump’ın kameraların çok yakın olmadığı ilk anlarda eşin elini tutması ve kameraların direkt önüne gelmeleriyle birlikte eşinin elini birden bırakıp, alkış hareketleri yapmaya başlaması sonrasında eşinin elini tutmak istememesi çok konuşulmuştu. O günün bir diğer gündemi ise Melania Trump’ın eşini karşılama için seçtiği kırmızı elbise ydi. Valentino imzalı 1980 euro değerindeki elbise çok konuşulmuştu.

15 Donald Trump ile birlikte Suudi Arabistan’a giden First Lady Melania Trump, Amerika’dan uçağa turuncu eteği ve beyaz bluzuyla bindi. Ancak Melania Trump, kıyafetine Suudi Arabistan ayarı verdi.

16 Trump, Kral Selman ile karşılaşma anı için kapalı bir kıyafeti tercih etti. Suudi Arabistan’da ne giyeceği merak konusu olan Melania Trump’ın vücudunun tamamını kapatacak şekilde siyah ve uzun bir tulum giymesi dikkat çekti. First Lady’nin Suudi Arabistan’a başını kapatmadan girmesi ABD basınında geniş yer buldu.

17 First Lady, Papa Francis’le görüşürken Dolce & Gabbana tasarımı kıyafet giymeyi tercih etmiş ve çok konuşulmuştu.

18 Melania Trump, Donald Trump ile birlikte gittiği Sicilya seyahatindeki Dolce & Gabbana tasarımı çiçekli ceketiyle ilgi odağı oldu. 51 bin 500 dolar (185 bin lira) değerindeki ceket moda tasarımcılarından tam not aldı.