Beyaz Saray'dan Melania Trump'ın ceketiyle ilgili açıklama: Saçmalık (Tartışılan ve konuşulan kıyafetleri)

ABD'de ailelerinden zorla alınan göçmen çocukların durumundan nefret ettiğini söyleyerek Trump yönetimini eleştiren First Lady Melania Trump, giydiği montla gündeme bomba gibi düştü. ABD, Teksas'ta çocukların kaldığı kampı ziyaret etmek üzere Washington'dan uçağa binen First Lady'nin tercih ettiği asker yeşili mont un arkasındaki I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?') yazısı yoğun eleştiri aldı, sosyal medyayı salladı.