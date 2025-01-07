Beyin iltihabının en sinsi belirtisi: Erken fark edilmezse ölüme götürüyor, her şey 3 saat içinde oluyor
Ensefalit adıyla da bilinen beyin iltihabı, daha çok virüsler, bakteriler veya diğer enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Enfeksiyon beyin dokusunda hasara yol açabilir ve baş ağrısı, kas güçsüzlükleri gibi belirtilere yol açabilir. Beyin iltihabında erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle semptomları doğru gözlemlemek gerekir.
Beyin enfeksiyonları, genellikle ensefalit ve menenjit olmak üzere 2 ana grupta incelenir. Bu hastalıklar beynin farklı kısımlarını etkiler ancak her ikisi de potansiyel olarak hayatı tehdit edebilir.