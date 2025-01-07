Beyin iltihabının en sinsi belirtisi: Erken fark edilmezse ölüme götürüyor, her şey 3 saat içinde oluyor

MENENJİT

Menenjit, beynin ve omuriliği saran zarların (meninksler) iltihaplanmasıdır.

Genellikle bakteriyel veya viral enfeksiyonlar menenjite yol açar. Bakteriyel menenjit, viral menenjite göre daha ciddi ve acil tedavi gerektirir. En yaygın nedenler Neisseria meningitidis (meningokok), Streptococcus pneumoniae (pnomokok) ve Haemophilus influenzae gibi bakterilerdir.

Viral menenjit, genellikle enterovirüsler gibi virüslerden kaynaklanır. Viral menenjit, genellikle daha hafif seyreder ve tedaviyle iyileşebilir.

Belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, boyun sertliği, fotofobi (ışığa duyarlılık), bulantı, kusma, zihinsel karışıklık veya bilinç kaybı gibi semptomlar yer alır.