Beyin sağlığını bozuyor: Hafızaya iyi gelmediği ortaya çıktı

Uzmanlar, hafızayı korumak için sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve egzersiz gibi alışkanlıkların önemine dikkat çekiyor. Dr. Song, “Diyet ve metabolik düzenlemeler, hafıza sağlığını korumak ve obezite ile ilişkili bilişsel bozuklukların riskini azaltmak için kritik öneme sahip,” diye ekliyor.