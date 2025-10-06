Beyin sağlığını bozuyor: Hafızaya iyi gelmediği ortaya çıktı

ABD’deki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, beş gün gibi kısa bir süre boyunca yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalarla beslenmenin, beynin hafıza merkezi hipokampüsü olumsuz etkileyerek hafıza kayıplarına yol açabileceğini gösterdi. Çalışma, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bilişsel işlev üzerindeki hızlı etkilerini ortaya koyuyor.

Araştırmacı Dr. Juan Song, “Hipokampüsteki bu spesifik nöron grubunun kısa süreli yüksek yağlı beslenmeden doğrudan etkilendiğini gözlemlemek bizi şaşırttı. Bu değişiklikler, hafızayı hemen bozabiliyor,” dedi.

İşlenmiş ve yüksek yağlı gıdaların kısa süreli tüketimi, beyin bulanıklığı, unutkanlık ve yavaş tepki süreleri ile ilişkilendiriliyor. Özellikle genç ve yaşlı yetişkinlerde hipokampüs bu tür etkilerden hızlı şekilde etkileniyor.

Uzmanlar, hafızayı korumak için sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve egzersiz gibi alışkanlıkların önemine dikkat çekiyor. Dr. Song, “Diyet ve metabolik düzenlemeler, hafıza sağlığını korumak ve obezite ile ilişkili bilişsel bozuklukların riskini azaltmak için kritik öneme sahip,” diye ekliyor.

Araştırma, abur cuburun yalnızca kilo ve metabolik sağlığı değil, bilişsel fonksiyonları da kısa sürede etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, beynin beslenme ve yaşam tarzıyla yakından ilişkili olduğunu vurgulayarak, sağlıklı alışkanlıkların hafızayı korumadaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

