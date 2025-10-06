Beyin sağlığını bozuyor: Hafızaya iyi gelmediği ortaya çıktı
Yeni bir çalışma, sadece birkaç gün yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalarla beslenmenin hipokampüsü (beynin hafıza ve öğrenme bölümünden sorumlu merkez parçası) etkileyerek hafızada gözle görülür bozulmalara yol açabileceğini ortaya koyuyor.
ABD’deki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, beş gün gibi kısa bir süre boyunca yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalarla beslenmenin, beynin hafıza merkezi hipokampüsü olumsuz etkileyerek hafıza kayıplarına yol açabileceğini gösterdi. Çalışma, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bilişsel işlev üzerindeki hızlı etkilerini ortaya koyuyor.