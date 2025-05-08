Beyin tümörü riskiniz var mı? 30 saniyelik el testi

Sosyal medyada "Medifectious" kullanıcı adıyla bilinen bir İngiliz doktor, yalnızca 30 saniyelik basit bir el testiyle beyindeki ciddi bir sağlık sorununun tespit edilebileceğini öne sürdü. Sosyal medyada yaklaşık 200 bin kez izlenen videoda doktor, testin nasıl uygulanacağını adım adım gösterdi.



Test, bir elin avuç içinin diğer avuç içinin üzerinde hızla çevrilmesini, ardından ellerin yer değiştirilerek hareketin tekrarlanmasını içeriyor. Bu yöntem, "disdiadokokinezi" olarak bilinen, hızlı ve ardışık hareketleri gerçekleştirememe durumunun belirlenmesine yardımcı oluyor. Disdiadokokinezi, beynin hareket koordinasyonunu sağlayan bölgesi olan beyincikteki (serebellum) bir sorunun göstergesi olabilir. Bu tür problemler, beyin tümörlerinden sinirsel bozukluklara kadar pek çok ciddi hastalığın habercisi olabilir.





