Beyin tümörü riskiniz var mı? 30 saniyelik el testi

Basit bir el testi beyin tümörünü belirleyebilir mi? İngiliz bir doktorun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım gündem oldu. Paylaşımda, yalnızca 30 saniyelik basit bir el testiyle beyindeki ciddi bir sağlık sorununun tespit edilebileceği iddia edildi.

Beyin tümörü riskiniz var mı? 30 saniyelik el testi - 1

Sosyal medyada "Medifectious" kullanıcı adıyla bilinen bir İngiliz doktor, yalnızca 30 saniyelik basit bir el testiyle beyindeki ciddi bir sağlık sorununun tespit edilebileceğini öne sürdü. Sosyal medyada yaklaşık 200 bin kez izlenen videoda doktor, testin nasıl uygulanacağını adım adım gösterdi.

Test, bir elin avuç içinin diğer avuç içinin üzerinde hızla çevrilmesini, ardından ellerin yer değiştirilerek hareketin tekrarlanmasını içeriyor. Bu yöntem, "disdiadokokinezi" olarak bilinen, hızlı ve ardışık hareketleri gerçekleştirememe durumunun belirlenmesine yardımcı oluyor. Disdiadokokinezi, beynin hareket koordinasyonunu sağlayan bölgesi olan beyincikteki (serebellum) bir sorunun göstergesi olabilir. Bu tür problemler, beyin tümörlerinden sinirsel bozukluklara kadar pek çok ciddi hastalığın habercisi olabilir.


YAŞAM HABERLERİ

Beyin tümörü riskiniz var mı? 30 saniyelik el testi - 2

TikTok'ta geniş yankı uyandıran bu test, kullanıcıların da ilgisini çekti. Dr. Medifectious, videosunda "Herkesin bu hareketi yapabilmesi gerekir. Eğer yapamıyorsanız, mutlaka bir sağlık kontrolünden geçmeniz gerekebilir" uyarısında bulundu. Doktor, bazı bireylerin sadece bir ellerinde sorun yaşadığını, bunun da altta yatan nörolojik duruma bağlı olabileceğini belirtti.


Beyin tümörü riskiniz var mı? 30 saniyelik el testi - 3

Disdiadokokinezi; beyin tümörleri, multipl skleroz gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Beyin tümörleri, İngiltere’de 40 yaş altı bireylerde en ölümcül kanser türü olarak biliniyor. Ülkede her yıl yaklaşık 12.000 kişiye beyin tümörü teşhisi konulurken, bu vakaların yarısı kanserli tümörlerden oluşuyor.

Tümörün yerleştiği bölgeye bağlı olarak baş ağrısı, görme bozuklukları, konuşma sorunları, davranış değişiklikleri ve kas güçsüzlüğü gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle yeni başlayan ve giderek şiddetlenen baş ağrıları, mutlaka ciddiye alınmalı.


Beyin tümörü riskiniz var mı? 30 saniyelik el testi - 4

Uzmanlar, bu tür testlerin yalnızca ön belirti amacı taşıdığına dikkat çekiyor. Test sonucu olumsuz olsa bile, kesin tanı için mutlaka bir hekime başvurulması gerektiği vurgulanıyor.


Beyin tümörü riskiniz var mı? 30 saniyelik el testi - 5

TEST NASIL YAPILIR?

Bir elinizi düz tutun, diğer elinizin avuç içini bu elin sırtına yerleştirin.

Avuç içini birkaç saniye boyunca hızla yukarı-aşağı çevirin.

Eller değiştirerek aynı hareketi tekrarlayın.

DAHA FAZLA GÖSTER