Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden olan 6 besin eksikliği
Beynimizin yaşlanma şekli, vücudumuzun yaşlanmasına benzemez. Beyaz saçlar ve kırışıklıklar kolayca fark edilebilir, ancak beynin içindeki değişiklikler veya diyelim ki beynin yaşlanması, yıllar sonra belirtileri ortaya çıkmaya başlayana kadar fark edilmez. Beyin yaşlanma süreci hızlandığında, yalnızca hafıza kayıplarına yol açmaz. Ayrıca bilişsel gerileme, daha yavaş tepki süreleri ve bunama risklerini de artırır ve sonuç olarak bağımsızlığı ve genel yaşam kalitesini etkiler.