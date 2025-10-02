Beynin daha hızlı yaşlanmasına neden olan 6 besin eksikliği

E VİTAMİNİ

E vitamini beynin antioksidanı olarak çalışır. Nöronları oksidatif hasardan korur ve bilişsel gerilemeyi azaltır. Düşük E vitamini seviyeleri, daha hızlı beyin yaşlanması ve daha yüksek Alzheimer riskiyle bağlantılıdır. Bir çalışma, yüksek E vitamini alımının bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını bulmuştur.

E vitamini eksikliğini gidermek için ıspanak, avokado, ay çekirdeği, fındık ve badem tüketilebilir. Ayrıca, sebzeleri aşırı pişirmek E vitaminini azaltır. Sebzeleri aşırı pişirmekten kaçının.



