Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor

Modern yaşam tarzının beş tehlikeli alışkanlığı sağlığınızı ve zihinsel performansınızı tehdit ediyor. Uzmanlar, sabah telefona bakmak, abur cubura yönelmek ve hareketsiz kalmak gibi davranışların uzun vadeli etkilerine karşı uyarıyor. Peki ya çözüm? Küçük ama etkili değişikliklerle hem bedeninizi hem de zihninizi yeniden canlandırabilirsiniz.

Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor - 1

UYANIR UYANMAZ TELEFONA BAKMAK

Sabah uyandığınızda beyninizin uyanmak için biraz temiz havaya, yüzünüze bir miktar soğuk su çarpmaya ve bol güneş ışığına ihtiyacı vardır, telefon ekranına değil.

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Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor - 2

Uyandığınızda önemli mesajları kontrol etmeniz sorun değil, ancak bundan sonra telefonunuzu yalnız bırakın. Bunun yerine enerjinizi daha üretken bir şey yapmaya harcayın, örneğin hızlı bir yürüyüş, meditasyon veya hatta biraz yoga. Sadece beyninizi bu kadar çok duyusal gürültüyle tıkamayın.

Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor - 3

ÇOK SIK ABUR CUBUR YEMEK

Ne kadar gurme olursanız olun, midenize çöp kutusu gibi davranmaktan kaçının. İyi yemeklerin tadını çıkarmak tamamen normal olsa da, ne kadar çok severseniz sevin, bunun abur cubur şeklinde olması gerekmez. Hala canınız çekiyorsa, ayda bir veya iki kereden fazla yemeyin ve geri kalan zamanlarda taze, mevsimlik ve lezzetli yiyeceklerin tadını çıkarın.


Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor - 4

OKUMAMAK

Daha önce açıklandığı gibi, beynimiz de tıpkı vücudumuz gibi egzersize ihtiyaç duyar. Bunun için onu hem yiyecek hem de bilgelikle beslemek önemlidir. Hem kurgu hem de kurgu olmayan kitaplar okumak, beyni daha fazla düşünmeye, daha fazla öğrenmeye ve daha fazla dahil olmaya teşvik eder. Okuma alışkanlığınız yoksa, hemen bir tane edinin. Her gün herhangi bir kitaptan beş sayfa okuyarak başlayın ve sonra yavaş yavaş ilerleyin.


Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor - 5

EGZERSİZ YAPMAMAK

Egzersiz yapmamak sonunda sizi etkileyecektir, buna şüphe yok. Uzmanlar ne kadar erken başlarsanız o kadar uzun yaşayacağınızı söylüyor. Bunun için egzersizi programınızın bir parçası haline getirmek önemlidir, zamanınız elverdiğince yaptığınız bir şey değil. Sevdiğiniz herhangi bir şeyle başlayın -amaç o tembel kasları hareket ettirmektir. İlerledikçe direnci artırın ve ilerledikçe güç antrenmanlarını ekleyin. Her gün sadece 30 dakika sizi harekete geçirmek için yeterlidir.


Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor - 6

BECERİLERİ GELİŞTİRMEMEK

Fazladan bir gelir kaynağınız olmadan düzenli işinize bağlı kalmak beyniniz için felaket olabilir. Evet, bu doğru. Düzenli öğrenme, beceri geliştirme ve yol boyunca kilometre taşlarına ulaşma, nöroplastisiteyi (beynin yaşam boyunca yeni sinirsel bağlantılar oluşturarak kendini yeniden organize etme yeteneği) oluşturabilir.

Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor - 7

Bunu yapmak için, yeni bir şey öğrenmek için günde 60 dakika ayırın. Bu da hayatta daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur, bu da beyninizi mutlu ve stresi uzak tutar!

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