Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor
Modern yaşam tarzının beş tehlikeli alışkanlığı sağlığınızı ve zihinsel performansınızı tehdit ediyor. Uzmanlar, sabah telefona bakmak, abur cubura yönelmek ve hareketsiz kalmak gibi davranışların uzun vadeli etkilerine karşı uyarıyor. Peki ya çözüm? Küçük ama etkili değişikliklerle hem bedeninizi hem de zihninizi yeniden canlandırabilirsiniz.
UYANIR UYANMAZ TELEFONA BAKMAK
Sabah uyandığınızda beyninizin uyanmak için biraz temiz havaya, yüzünüze bir miktar soğuk su çarpmaya ve bol güneş ışığına ihtiyacı vardır, telefon ekranına değil.