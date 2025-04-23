Beyninizi mahveden 5 alışkanlık: Sabahları herkes yapıyor

OKUMAMAK

Daha önce açıklandığı gibi, beynimiz de tıpkı vücudumuz gibi egzersize ihtiyaç duyar. Bunun için onu hem yiyecek hem de bilgelikle beslemek önemlidir. Hem kurgu hem de kurgu olmayan kitaplar okumak, beyni daha fazla düşünmeye, daha fazla öğrenmeye ve daha fazla dahil olmaya teşvik eder. Okuma alışkanlığınız yoksa, hemen bir tane edinin. Her gün herhangi bir kitaptan beş sayfa okuyarak başlayın ve sonra yavaş yavaş ilerleyin.





